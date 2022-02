Rimini, disponibili graduatorie per il bando Tari 2022

Attualità

Rimini

| 14:45 - 01 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Da oggi (martedì 1 febbraio) e fino al 15 febbraio 2022 sono pubblicate le graduatorie provvisorie per il bando riduzioni tari 2022.



Le graduatorie saranno consultabili dal sito istituzionale del Comune di Rimini all’indirizzo: http://stagecomunerimini8.bbsitalia.com/servizi/salute-benessere-e-assistenza/bando-riduzioni-tari



Saranno inoltre disponibili aanche per la consultazione in formato cartaceo nell’atrio di via Ducale 7 – Rimini (sede dei servizi sociali). É possibile presentare ricorso motivato entro il termine del 15 febbraio 2022.



INFORMAZIONI 0541-704689 tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.