Rimini Calcio, il dg Peroni: 'Si lavora ad un consorzio di otto imprenditori'

Sport

Rimini

| 14:58 - 01 Febbraio 2022

Franco Peroni e il presidente Alfredo Rota.



Da un lato due sponsor a livello nazionale che si sono affiancati al Rimini per un programma triennale – Phonola e QuoJobis debutteranno nel match contro la Bagnolese: i due marchi saranno sulle braccia - dall'altro una forma consortile che sta prendendo corpo per rinforzare la compagine societaria in modo da programmare già l'immediato futuro.

E' quanto ha illustrato il dg del Rimini Franco Peroni a margine della solita conferenza stampa del pre partita con mister Gaburro.



SPONSOR Il primo – Phonola – è , già noto per le imprese sportive legate alla Sampdoria e alla Juve Caserta Basket, con la quale ha vinto il campionato, che vede nella piazza di Rimini – spiega il dg – una importante opportunità commerciale e prevedibilemnte per gli abbonati si studieranno forme di acquisto a prezzi vantaggiosi. L'altro – QuoJobis – opera nel settore dei servizi per le risorse umane e si è legata con la società in un progetto che la vedrà coinvolta per i prossimi tre anni, con la quale - spiega Peroni - si porterà avanti una sinergia importante.



SOCIETA' Peroni sta lavorando ad un progetto che prevede di costruire una sorta di azionariato diffuso di cui possano fare parti più soggetti non solo locali con impegni economici diversi. Inizialmente saranno sette, otto - con un impegno più sostanziosio – ma con la prospettiva di allargare il numero e in queste settimane sono in corso riunioni per trovare la forma societaria più efficace in relazione al progetto che si sta mettendo in campo: dovrebbe trattarsi di un consorzio. A seguire – con quote inferiori – dovrebbero partecipare altri sdoggetti.“Entro fine mese – fissa il limite Peroni – potrebbero esserci delle novità”.

Alla domanda se ci sarà anche Claudio Gabellini (nel corso della conferenza stampa Peroni ha ricevuto una telefonata proprio dell'ex patron del Fano ndr), il direttore generale biancorosso ha solo ribadito che si tratta di uno dei personaggi su cui si cerca di cercherà di trovare una convergenza. “Ribadisco quanto ha già detto Gabellini, cioè che c’è un interesse di fondo”.