Cose da fare a Rimini dal 1 al 10 febbraio 2022

Eventi

Rimini

| 14:13 - 01 Febbraio 2022

Uno spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza al Teatro Galli.

A Rimini a febbraio continuano le iniziative all’insegna dell’arte e della cultura con le proiezioni dei capolavori di Fellini al “Cinemino” nel Palazzo del Fulgor, gli spettacoli teatrali del secondo atto della stagione di prosa del Teatro Galli e poi ancora visite guidate nei luoghi identitari di Rimini, dal Fellini Museum, al Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli. Aperte anche le prevendite dei biglietti per la stagione d’opera 2022 del Teatro Galli che presenta Manon Lescaut (11 e 13 febbraio) e Don Giovanni (11 e 13 novembre). Da non perdere la mostra “La commedia immaginata” al Museo della Città, che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini.

Giovedì 10 febbraio ricorre la Giornata del Ricordo che prevede, oltre alla Cerimonia Commemorativa, un calendario di appuntamenti culturali e di approfondimento.

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 febbraio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open: Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor. In occasione delle celebrazioni della nascita del regista riminese, il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, sei titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi.

Martedì 1 febbraio, La Dolce Vita, di Federico Fellini. Giovedì 3 febbraio, La lucida follia di Marco Ferreri, di Selma Dall'Olio.

Martedì 8 febbraio, 8 e 1/2 di Federico Fellini. Giovedì 10 febbraio, Una storia moderna - L'ape Regina, di Marco Ferreri.

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it





1 e 3 febbraio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





venerdì 4, sabato 5, domenica 6 febbraio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Re Lear

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Glauco Mauri, che nella sua lunga carriera artistica ha dato vita a ventiquattro personaggi shakespeariani, affronta per la terza volta Re Lear; al suo fianco Roberto Sturno veste i panni del conte di Gloucester. A dirigerli in una delle più “nere” ed enigmatiche tragedie di Shakespeare, dramma dell’amore padri-figli e della follia, Andrea Baracco.

Orario: venerdì 4, sabato 5 febbraio alle 21.00; domenica 6 febbraio alle 16.00

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





sabato 5 febbraio 2022

Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa

Ulisse

Spettacolo teatrale al Mulino di Amleto Teatro - Rassegna Odissee VII e VIII edizione

Due tempi di Alessandro Ciacci tratti da Ulisse di James Joyce, in occasione del centenario della pubblicazione (1922-2022).

L'Ulisse di Joyce è innanzitutto un libro comico. Alessandro Ciacci, comico professionista, nonchè attore teatrale, adatta il capolavoro joyciano per le scene e lo propone sotto forma di one man show tutto da ridere.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 info@mulinodiamletoteatro.com





domenica 6 febbraio 2022

Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa

Il Mulino dei Piccoli: Pinocchio un pezzo di...

Spettacolo per bambini di e con Beppe Chirico e Giacomo De Paoli, regia di Davide Schinaia.

Lo spettatore si potrà addentrare nella favola di Collodi insieme alla capacità di giocare di Beppe Chirico e all’artigianato musicale di Giacomo Depaoli, attraverso oggetti dimenticati, macchine sonore, scenografie, personaggi evocati, canzoni.

Questi due rigattieri dell’immaginario sono in verità due sciamani che trascinano lo spettatore in un viaggio emotivo, utilizzando la musica, il sonaglio e la parola come forze magiche in grado di toccare luoghi profondi della coscienza.

Orario: 11.00 e 16.30 Ingresso a pagamento. Gratuità: bambini sotto ai 3 anni

Info: 0541 752056 info@mulinodiamletoteatro.com





da lunedì 7 a mercoledì 9 febbraio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Frida Kahlo. Ribelle. Donna. Simbolo

Nell'ambito della Rassegna 'Exibition On Screen', viene proiettato il film dal titolo Frida Kahlo. Ribelle. Donna. Simbolo, di Ali Ray.

Il documentario è un viaggio attraverso la vita di un’autentica icona mondiale, che permette di scoprire la sua arte e la verità dietro la sua vita, spesso turbolenta, e che con i suoi quadri e la sua personalità ha saputo influenzare e ridefinire il presente.

Orario: lunedì 7 e martedì 8 febbraio alle ore 21.00; mercoledì 9 febbraio alle ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it





8, 10, 12 febbraio 2022

Rimini Portocanale (Biblioteca di Pietra) e sedi varie

Giorno del Ricordo

Il parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano- dalmata e delle vicende del confine orientale. Il Comune di Rimini propone per l'occasione varie iniziative.

Giovedì 10 febbraio, Cerimonia Commemorativa

ore 11, - Biblioteca di Pietra, Portocanale Rimini. Deposizione di una corona di alloro presso la Biblioteca di pietra, il monumento dedicato alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, con una breve cerimonia, organizzata secondo le restrizioni anti-Covid19.

A questo momento rituale di omaggio alla memoria delle vittime e degli esuli italiani, si affianca un calendario ricco di appuntamenti.

Il tema delle foibe viene affrontato nel convegno intitolato “Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo” con Enrico Miletto, martedì 8 febbraio alle ore 18 in Sala della Cineteca.

Tra le iniziative in programma quella della presentazione del bando “Esodo. Dal confine orientale a Rimini”, una raccolta di diari, appunti, lettere, fotografie e testimonianze sugli esuli istriani fiumani, dalmati, giunti nel territorio riminese, promossa con l’obiettivo di creare un archivio presso la Biblioteca civica Gambalunga, a disposizione degli studenti e della ricerca. (giovedì 10 febbraio ore 17, Sala della Cineteca).

Alla Galleria dell’Immagine sarà inaugurata - il 10 febbraio alle ore 18.30 - una mostra intitolata “Ti verrà dietro la città” di Vittorio D’Augusta, sul tema dei confini e degli esili, ispirata da un verso di Costantino Kavafis.

Sabato 12 febbraio alle ore 10.00 è prevista una diretta sul canale YouTube dell’Istituto Storico Rimini con l’incontro-testimonianza di Stefano Zecchi, filosofo e scrittore. Un momento didattico, riservato alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Rimini, a cura delle Associazioni Unione degli Istriani.

Ingresso gratuito. Info: 0541 24730 istitutostoricorimini@gmail.com





MUSEI & MOSTRE





Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano.

Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi. Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it





tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it





tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it





Fino all’8 marzo 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

La mostra, attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più

antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz

Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità.

Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it





da giovedì 3 a domenica 20 febbraio 2022

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Donne, arte e resilienza

Mostra dell’artista palestinese Malak Mattar

L’esposizione della pittrice palestinese Malak Mattar è una mostra che parla di donne, resilienza e arte, promossa dall’associazione di volontariato 'Vite in Transito' e 'Assopace Palestina' in collaborazione con i Musei comunali, il Museo degli Sguardi e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini.

Durante la visita, lo spettatore potrà ammirare lo sguardo femminile che attraverso un’esplosione di colori omaggia le donne e combatte ogni forma di oppressione. L’inaugurazione è giovedì 3 febbraio 2022, alle 17,30 al Museo della Città. Presente anche l'artista.

Orario: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19 (chiuso il lunedì)

Ingresso: libero, è necessario il super green pass

Info: 366 3297951 viteintransito@gmail.com





VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI



Tutti i sabati e le domeniche di febbraio 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it





Tutti i sabati di febbraio 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





Tutte le domeniche di febbraio 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





Tutte le domeniche di febbraio 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 17 e domenica 9 ore 11 e 17. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini