Ruba una felpa al Cisalfa e prende a pugni il vigilante, arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:01 - 01 Febbraio 2022

Negozio Cisalfa al centro commerciale Le Befane di Rimini.

Nel pomeriggio di sabato (29 gennaio) un 25enne di origine straniera, incensurato, è stato fermato al centro commerciale "Le Befane" di Rimini, dopo aver rubato una felpa e dopo aver aggredito a pugni un addetto alla vigilanza. Il giovane aveva indossato la refurtiva in camerino, ricollocando sullo scaffale una seconda felpa presa per distogliere l'attenzione e per inserirne, nella tasca, l'etichetta antitaccheggio dell'altro capo d'abbigliamento. Ma il suo atteggiamento ha comunque insospettito la vigilanza: il 25enne è fuggito, venendo fermato proprio davanti alle porte girevoli di ingresso del centro commerciale. Qui, per far perdere le proprie tracce, ha colpito con un pugno allo stomaco e uno alla testa l'addetto alla vigilanza, prima di essere bloccato dalla Polizia. Arrestato, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di tentata rapina aggravata.