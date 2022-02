Riccione, allerta per le baby gang. Ventenne rapinato col coltello da due coetanei

Cronaca

Riccione

| 13:24 - 01 Febbraio 2022

Carabinieri di Riccione (foto di repertorio).

Nel corso del weekend i Carabinieri di Riccione hanno effettuato una serrata attività di controllo delle zone della movida, punto di incontro dei giovani, per prevenire fenomeni deliquenziali legati all'attività delle baby gang. Un 25enne magrebino e un 21enne di Faenza sono stati individuati quali responsabili di una rapina a danno di un ventenne, costretto a consegnare un paio di occhiali e una camicia, appena acquistati, sotto la minaccia di un coltello. Nei guai è finito anche un minorenne: un 17enne trovato in possesso di dosi di marijuana del peso totale di 13 grammi e quindi denunciato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In totale sono stati 160 gli adolescenti sottoposti ad identificazione e ad accertamenti.



Nel corso dei controlli è stato anche denunciato un 41enne ucraino, per l'ipotesi di reato di ricettazione: era alla guida di un'automobile risultata rubata lo scorso 20 novembre a Coriano.