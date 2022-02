Calcio D, Rimini-Bagnolese. Mister Gaburro: 'Servono velocità e intensità, guai distrarsi'

Sport

Rimini

01 Febbraio 2022

Marco Gaburro.

Turno infrasettimanale mercoledì e al Romeo Neri dove il Rimini a distanza di più di un mese (era il 22 dicembre) arriva la Bagnolese (19 punti) che all'andata costrinse i biancorossi al pareggio per 2-2.Nelle file della squadra di Gaburro assente per squalifica Panelli, ancora out Tonelli e Kamara, da verificare le condizioni di Tomassini e Germinale mentre è disponibile il nuovo arrivato Callegaro. in attacco è probabile il rientro a tempo pieno di Mencagli.

“E' un turno infrasettimnanale, ma spero che ci sia una buona affluenza perché in questa fase abbiamo bisogno del nostro pubblico - dice mister Gaburro – Dobbiamo tenere il ritmo e fare una prestazione migliore rispetto a quella dell'andata visto che non riuscimmo a vincere. La Bagnolese è praticamente la stessa squadra dell'andata”.

Quali possono essere le insidie maggiori?

“Le insidie possono essere il fatto che si sia giocato tre giorni fa e bisogna essere bravi a recuperare mentalmente più che fisicamente. Ritrovare subito intensità: abbiamo fatto solo una seduta di scarico lunedì e una rifinitura oggi. Però anche oggi ho visto un bello spirito. Dobbiamo essere bravi a gestire la palla visto che loro prevedibilmentesaranno chiusi, giocare in velocità e il campo del Neri in questo senso dovrebbe aiutarci. Occhio al loro attacco: davanti Michael riesce a crearsi situazioni che spesso possono essere pericolose”.

Perchè l'arrivo di Matteo Callegaro?

“E' un giocatore che può ricoprire sia il ruolo di mediano che di mezzala. Con il fatto che si giocherà 6-7 volte al mese ci assicura maggiori soluzioni nel reparto tra gli over anche a partita in corso e avere più competizione”.