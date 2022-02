Stangata bollette, comune di Rimini chiede a Hera e alle aziende di servizi di abbassare i costi

Attualità

Rimini

| 13:00 - 01 Febbraio 2022

Sede Hera.





A margine del via libera alla variazione di bilancio 2021-2023, l'assessore al bilancio Juri Magrini ha evidenziato la forte preoccupazione a palazzo Garampi, per i rincari delle bollette e le conseguenze per famiglie, commercianti, artigiani e imprenditori. "Come amministrazione stiamo lavorando per elaborare misure straordinarie di supporto alle imprese che condivideremo con il Consiglio, ma è necessario che ci sia un'assunzione di responsabilità collettiva e che tutti contribuiscano a rendere meno gravoso l'impatto di questo aumento vertiginoso di costi", evidenzia Magrini, che annuncia un confronto con le aziende di servizi operative sul territorio, partendo da Hera, "per capire quali azioni e interventi adottare per cercare di agevolare le famiglie e le nostre imprese in questa fase". Stretto politichese, ma il messaggio è chiaro: le aziende di servizi devono aiutare la collettività, abbassando i costi, visto che il gas, ad esempio, ha avuto un rincaro pari al triplo, rispetto a un anno fa. "Con ​l'auspicio - chiosa Magrini - che nel frattempo il Governo si faccia seriamente carico del tema, che rischia di congelare ogni tentativo di ripartenza".