Rimini, un milione di euro di entrate in più. Saranno assunti 32 agenti di polizia locale

| 12:46 - 01 Febbraio 2022

Palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini.



La V commissione consigliare di Rimini ha dato il via libera alla prima variazione al bilancio di previsione 2021-23, per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il potenziamento dell'organico della polizia municipale di Rimini, con l'assunzione di trentadue agenti entro la Primavera. La manovra prevede inoltre le risorse a copertura delle spese per il trasporto pubblico locale. La variazione di bilancio è resa possibile da ulteriori entrate: gli 818.000 euro circa di Imu versata in prededuzione dal fallimento Dama, in relazione allo stabile di via Ugo Bassi, che avrebbe dovuto ospitare la nuova questura; i 256.438 euro, prima assegnazione del fondo di solidarietà comunale da parte del governo. "Alle maggiori entrate messe a bilancio si affianca un efficientamento della spesa applicato sulle prossime tre annualità, che consentono di garantire l'equilibrio del bilancio dell'Ente senza andare a interferire con la programmazione delle attività e degli interventi dei diversi settori già programmati per il 2022", evidenzia l'amministrazione comunale.



Per ciò che concerne le idennità di sindaci e amministratori locali, l'amministrazione comunale di Rimini non procederà al raddoppio dell'idennità,, così come facoltativamente previsto dalla legge nazionale già per l'anno in corso, optando esclusivamente per l'obbligatorio adeguamento statale, dilazionato nel triennio 2022-2024.