Torna la Nazionale Downhill, allenamento in Valmarecchia per gli Azzurri

| 11:52 - 01 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

La nazionale italiana di Downhill ha scelto per il secondo anno consecutivo i percorsi della Valmarecchia per preparare la nuova stagione.

Dal 4 al 6 febbraio gli atleti azzurri della mountain bike, specialità Downhill, tornano in Valmarecchia per preparare la stagione sportiva che inizierà con le prime prove della Coppa del Mondo nel mese di marzo, come spiega alla nostra redazione il Commissario Tecnico Simone Fabbri.



"Abbiamo confermato la scelta di questi percorsi per poterci confrontare con i rilevamenti cronometrici fatti dai ragazzi lo scorso anno e per farli conoscere anche ai nostri giovani che vengono per la prima volta".

Sono 14 gli atleti convocati dal CT e che alloggeranno presso l'Hotel Magda di Novafeltria: Alber Hannes, Bonanomi Andrea, Bonanomi Riccardo, Cappello Davide, Farina Eleonora, Gazzola Guglielmo, Hauser Christian, Mascherini Lorenzo, Palazzari Davide, Piccini Manuel, Priori Viale Sofia, Revelli Loris, Venturi Patrick, Widmann Veronika.



Gli allenamenti si terranno presso il sentiero più iconico della Talamello Trail Area, la pista per esperti DH, che grazie al lavoro e alla passione della crew "Colti in Castagna" di Massimo 'Wolf' Dolci e del figlio Luca viene curata e mantenuta pulita tutto l'anno, oltre ad essere costantemente rimaneggiata con nuove curve e salti.

Il loro progetto, nato nel 2012, vuole valorizzare il ricco territorio del Monte Pincio e di Talamello, che grazie all'impegno dei Trailbuilders oggi vanta ben 5 percorsi Trial differenti in continuo aggiornamento.



In audio il tecnico della Nazionale Simone Fabbri.