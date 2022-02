Cattolica, Daniele Verni al timone del Circolo Nautico

Attualità

Cattolica

| 11:12 - 01 Febbraio 2022

Circolo Nautico di Cattolica.

Passaggio di consegne al timone del Circolo Nautico di Cattolica. Venerdì scorso si è tenuta la tradizionale Assemblea dei soci aderenti alla prestigiosa realtà sportiva cattolichina. L'appuntamento con la relazione del presidente uscente, che ha svolto un breve riepilogo delle attività svolte durante il 2021, numerosissime e rilevanti nonostante le tante difficoltà e incertezze legate alla pandemia, e dei traguardi raggiunti. A quel punto si è passati alle votazioni per il rinnovo delle cariche. Come nuovo presidente, è stato indicato dall'Assemblea dei votanti l'avvocato Daniele Verni, che nell'assumere l'incarico ha ringraziato per la fiducia accordata, rimarcando di essere a disposizione del Circolo, "con il massimo impegno e la massima professionalità", per tutto ciò che concerne la vita associativa e l'attività sportiva. L'Assemblea ha quindi provveduto alla nomina del Consiglio che affiancherà Verni. Buona parte dei consiglieri uscenti sono stati riconfermati. Dell'organismo entrano poi a far parte l'ex presidente Felice Prioli e cinque membri giovani provenienti dalle scuole di formazione del Circolo. Di seguito l'elenco dei Consiglieri: Massimiliano Bacchini, Monica Bacchini, Sergio Bertozzi, Giuseppe Boccalini, Francesca Cardinali, Giammarco Carnevali, Marcello Fadi, Domenico Falconi, Roberta Pasini, Felice Prioli, Simone Sanchi, Mauro Villa.

"Con l'Assemblea dell'altra sera - commenta il neo presidente Verni - il Circolo cattolichino si prepara ad affrontare i prossimi anni con lo sguardo rivolto al futuro ma anche nel segno della continuità con la gestione uscente, tenendo a mente quelli che sono i suoi valori fondanti e allo stesso tempo beneficiando di un'iniezione di forze fresche provenienti dal mondo giovanile. Da un lato infatti il nuovo Consiglio potrà contare sull'esperienza dei membri veterani. Dall'altro esso potrà giovane dell'ingresso di nuovi elementi: ragazzi volenterosi, che siamo sicuri sapranno offrirci una prospettiva diversa. Ringrazio sentitamente il presidente uscente Prioli per l'eredità che mi ha lasciato: è questo il punto da cui ripartiamo e che dovremo impegnarci a valorizzare".