Le chance dello Sporting contro il Man City: fondamentale il match d’andata

01 Febbraio 2022

Si sa che il calcio non è una scienza esatta, ed è forse anche per questo che è tanto amato in ogni angolo del pianeta. Sul rettangolo verde di gioco tante volte abbiamo assistito a sorprese, a vittorie di squadre che non avevano i favori del pronostico, o di imprese memorabili con compagini che hanno scalato posizioni e posizioni di classifica. A un’impresa simile sarà chiamato lo Sporting Lisbona, una delle due squadre portoghesi ancora in corsa in Champions League insieme al Benfica, ma i precedenti fanno ben sperare i lusitani.

Fondamentale la partita d’andata in Portogallo

Come si evince navigando sui maggiori siti di scommesse europee e non, la maggior parte racchiusi nel portale miglioribookmakers.net, le speranze di passaggio ai quarti di finale di Champions League dello Sporting di Lisbona passano soprattutto per la partita in Portogallo. Allo Stadio Josè Alvalade infatti i bianco verdi guidati dal giovanissimo Rúben Filipe Marques Amorim dovranno dare il tutto per tutto per superare il Manchester City dei campioni di Guardiola. In particolare una partita senza subire reti darebbe ai portoghesi la possibilità di giocarsi le proprie carte in Inghilterra anche puntando al pareggio siglando almeno un goal, sfruttando la regola dei goal fuori casa.

Alcuni precedenti fra le due squadre

Portogallo e Inghilterra sono fra i principali poli calcistici europei, sfornano talenti e campioni da oltre un secolo e soprattutto le squadre inglesi sono assolutamente protagoniste delle coppe europee negli ultimi dieci anni. Andiamo dunque a vedere qualche scontro diretto fra lo Sporting Lisbona e il Manchester City. Nel 2012 c’era già stato un doppio confronto, ma in Europa League fra le due squadre e in quell’occasione il turno lo avevano passato i portoghesi proprio mantenendo la porta inviolata in casa nella vittoria per 1-0, e perdendo al ritorno per 3-2.C’è un altro precedente datato 2010 valido per l’Internations Cup che ha visto un altro successo dei portoghesi per 0-2. Il precedente più recente sorride dunque ai portoghesi che potrebbero adottare la stessa strategia e gettare il cuore oltre l’ostacolo in casa nella partita d’andata. Vero è che il Manchester City è palesemente fra le favorite per la vittoria finale anche vedendo il percorso dell’anno scorso, dove i citizens sono stati battuti in finale dall’altra squadra inglese del Chelsea.