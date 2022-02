Calano le richieste di credito presentate dalle imprese, a Rimini -20%

Attualità

Rimini

10:43 - 01 Febbraio 2022

Nell'anno da poco concluso la graduale ripresa dell'economia nazionale ha contribuito a modificare l'atteggiamento delle imprese rispetto al 2020, anno in cui la crisi di liquidità determinata dalla diffusione della pandemia e le misure straordinarie varate dalle istituzioni avevano stimolato le aziende a rivolgersi agli Istituti di credito in modo massiccio per importi più contenuti.

È il quadro che emerge dall'ultima edizione del Barometro CRIF sul credito alle imprese, basato sul patrimonio informativo di EURISC - il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF.



Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, dallo studio CRIF emerge come nell'anno appena concluso la dinamica risulti in calo, seppur più attenuata rispetto al trend nazionale, con una variazione del numero di finanziamenti richiesti del -13,6% rispetto all'anno precedente.

A livello provinciale, come a livello regionale, il numero delle istruttorie di credito ha registrato una diminuzione generalizzata. Rimini segna un -20,1% ed è ultima nella classifica regionale.

Per quanto riguarda l'importo medio dei finanziamenti richiesti, invece, con 83.114 Euro l'Emilia Romagna si colloca ben al di sotto della media nazionale (105.109 Euro). Questo potrebbe essere determinato sia da una minore tensione delle imprese sul fronte della liquidità, sia dalla tendenza a richiedere importi più contenuti, sia dalla preponderanza di richieste presentate da imprese di piccola e piccolissima dimensione. Rimini è all'ultimo posto tra le provincie dell'Emilia Romagna con un importo medio di finanziamenti richiesti di 57.522 Euro.