I bombardamenti sulla città di Rimini, una raccolta multimediale per non dimenticare

| 10:14 - 01 Febbraio 2022

In occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo di oggi (1 febbraio) il lancio di "Rimini Bombardata", un progetto multimediale che vuole raccontare i luoghi simbolo dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale all'interno del circuito cittadino.

La galleria digitale è stata realizzata dalla Sezione di Rimini dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ed è disponibile online (riminibombardata.it).

"Il desiderio di unire storia e strumenti multimediali, per attirare l’attenzione dei giovani, ci ha portato" spiega la Presidente regionale Emilia Romagna e Presidente provinciale della Sezione di Rimini Maria Luisa Cenci "a studiare modalità e strumenti di fruizione nuovi rispetto alle progettazioni sino ad oggi realizzate. Se i giovani sono on line noi vogliamo essere vicini a loro. È nostro compito formarli a una cultura di Pace attraverso la conoscenza della Memoria della Seconda guerra mondiale. Ci siamo anche resi conto che al centro dovevamo mettere le voci, i volti, di quelle persone che hanno vissuto, da bambini e ragazzi, la distruzione della città. È nata così l’idea di proporre un appello, cui hanno generosamente risposto in molti, per raccogliere video interviste che saranno associate, dove possibile, ad alcuni punti simbolici del centro cittadino".