Consigli di quartiere, vicesindaca: "Partecipazione con i cittadini, ma non ritorno ai vecchi modelli"

Attualità

Rimini

| 09:43 - 01 Febbraio 2022

La vicesindaca Chiara Bellini.

"A nessuno interessa ripristinare forme burocratizzate e bloccate di rappresentanza ma, semmai, avviare percorsi di capacitazione in grado di dare risalto e protagonismo sociale nella gestione dei beni comuni e nelle scelte della città ai cittadini intesi sia in forma singola che associata". Queste le parole nella giornata di ieri (31 gennaio) della vicesindaca di Rimini Bellini durante la prima commissione consiliare riguardo la tanto discussa reintroduzione dei vecchi Quartieri mossa dall'opposizione.



"L'impegno che, già dalla campagna elettorale, ci eravamo presi" continua Bellini "era quello di lavorare per istituire dei luoghi di confronto tra il territorio e l'Amministrazione comunale, che andassero a sopperire all'assenza delle Circoscrizioni, abolite per legge nel 2010. Non vogliamo però che questo passaggio così importante per la città venga calata dall'alto ma, anzi, l'obbiettivo è che diventi oggetto di un dialogo partecipato, non solo tra le diverse sensibilità rappresentate in consiglio comunale, ma anche con la comunità, le sue associazioni, le realtà di quartiere, i cittadini".



"Certo il tema della rappresentanza dei quartieri esiste ma, più che riproporre quelli passati, servono strumenti nuovi in grado di poter incidere su una città che, negli anni, è profondamente cambiata, avendo come modelli le esperienze virtuose sviluppate in altre città della nostra regione, così come a livello europeo ed internazionale".