Attualità

Nazionale

| 08:28 - 01 Febbraio 2022

Mascherine anche all'aperto fino al 10 febbraio.

Discoteche chiuse e mascherine anche all'aperto fino al 10 febbraio: entrano in vigore da oggi (1 febbraio 2022) le mini-proroghe anti-Covid contenute nell'ordinanza di Speranza. Domani nuovo Cdm sulle norme per scuola, colori delle regioni e durata del pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino. Lo stato d'emergenza dovrebbe terminare il 31 marzo, dice Sileri. Stabile la percentuale dei ricoveri per Covid negli ospedali. Resta alto il numero dei decessi, altri 349 in un giorno.