Calcio D, rinforzi per Lentigione e Correggese. Aglianese: via Giordani e Gelli, arriva Michelotto

| 00:01 - 01 Febbraio 2022

Si perfeziona al fotofinish il trasferimento al Lentigione di Luca Lazzaretti, difensore proveniente dalla Primavera del Sassuolo. Il calciatore classe 2003 è in grado di rivestire più ruoli nella linea difensiva su entrambi i lati del campo, come esterno a destra nella difesa a quattro e come quinto nella retroguardia a cinque.

Dal Cjarlins Muzane, oltre al centrocampista Matteo Callegaro che si è accasato al Rimini, parte l’attaccante Andrea Michelotto in direzione Aglianese. Sarà il sostituto dell’attaccante Giulio Giordani che approda a titolo definitivo all'Aquila Montevarchi, militante nel Girone B di Serie C, mentre il difensore Jacopo Gelli (classe 2001) è stato prelevato dal Frosinone, Serie B, e girato all'Albinoleffe, Serie C. Per lui 51 presenze, condite da 15 gol e 11 assist.

L’Athletic Carpi comunica di aver positivamente concluso le trattative per prelevare l’esperto mediano argentino classe 1990, Lucas Bossio.

Nuovo colpo di mercato della Correggese che inserisce nella rosa Nicolò Vallocchia, centrocampista classe 2002 proveniente dal Cesena. Nato a Rimini l’1 febbraio 2002 e cresciuto nel settore giovanile del Cesena, nella prima parte di stagione ha disputato il campionato Primavera 2 con la maglia della formazione romagnola, collezionando 12 presenze e 3 gol. Nella scorsa stagione il neo giocatore della Correggese ha collezionato anche 1 presenza nel campionato di Serie C nella sfida contro il Legnago.