| 18:41 - 31 Gennaio 2022

L'incrocio tra via Gravina e via Chiabrera dove è avvenuto l'incidente.

Questo pomeriggio (lunedì 31 gennaio) intorno alle 17:30 all'incrocio tra via Gravina e via Chiabrera, di fronte alla sede dell'SGR, un uomo a bordo di una bicicletta, di cui al momento non sono note le generalità, è stato travolto da una Nissan Micra mentre marciava in direzione ospedale. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 per soccorere il ferito. Presente anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso.