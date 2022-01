Covid, dal 10 febbraio riaprono le discoteche

Attualità

Rimini

| 18:20 - 31 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri. Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid.



"Apprendiamo con grande soddisfazione che il governo stia per mettere fine ad uno dei provvedimenti più iniqui emanati nei confronti delle discoteche italiane, ma vediamo però il bicchiere mezzo vuoto, perché ci saremmo aspettati una data certa per la riapertura, convinti che con un pizzico di buona volontà si potrà ovviare in tempi brevissimi a questo provvedimento che non ci consente una programmazione del lavoro". Lo dice Gianni Indino, presidente del Silb dell'Emilia-Romagna, il sindacato dei locali da ballo, dopo le decisioni del governo sulle discoteche. La proroga di dieci giorni lascia ancora spazio alla richiesta dei gestori di poter riaprire il giorno di San Valentino. "I nostri locali - prosegue - devono programmare la riapertura, fare la sanificazione del locale, la chiamata del personale, i contratti con deejay, ballerini, vocalist, ma anche parcheggiatori e camerieri. Mi auguro che nei prossimi giorni qualcuno pensi a dare degli indirizzi precisi e che metta in evidenza una data certa. Abbiamo bisogno di una data certa. Voglio anche ringraziare - conclude -tutte le forze politiche che si sono spese appoggiando le nostre istanze".