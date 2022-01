Attualità

Repubblica San Marino

| 17:57 - 31 Gennaio 2022

Foto Simone Fiorani.

A San Marino deceduto un 71enne sammarinese affetto da Covid. Lo comunica l'Iss, nel bollettino riguardante la settimana dal 24 al 30 gennaio. I ricoveri crescono da 6 a 15, due in terapia intensiva (stabili) e 13 nei reparti Covid (+9). I casi attivi sul Monte Titano salgono a 1643, 1628 le persone in isolamento domiciliare, 583 quelle in quarantena.