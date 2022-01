Covid: sanzionate 99 persone in 7 giorni per mancanza mascherine o uso incorretto

Attualità

Rimini

| 17:34 - 31 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

La Prefettura di Rimini ha comunicato il bilancio delle attività di controllo, relative alle norme per il contenimento della pandemia, svolte da tutte le forze di Polizia. Dal 24 al 30 gennaio sono state 10 le persone sanzionate sulle 2868 a cui è stato chiesto di esibire il Green Pass. Più corposo il numero delle persone sanzionate perché sprovviste di mascherine (o che la indossavano in maniera non corrett): 99. I controlli nelle attività hanno portato a 5 cinque sanzioni, legate al mancato rispetto della normativa sul Green Pass. In totale 371 le attività e i pubblici esercizi sottoposti ad accertamenti.