Il riminese Matteo Guarise alle Olimpiadi invernali di Pechino, gli auguri di tutta la città

| 17:06 - 31 Gennaio 2022

Matteo Guarise nel 2017 in coppia con Nicole Della Monica.

Alla vigilia della XXIV edizione dei giochi olimpici invernali di Pechino (in programma dal 4 al 20 febbraio) Matteo Guarise, pattinatore riminese classe 1988, è pronto a scendere in arena nell'esercizio Short e in quello di Libero. Già alla terza esperienza da atleta olimpico, Guarise è stato il primo e ultimo riminese a staccare il ticket per la competizione invernale.



Per lui l'augurio da parte dell'Amministrazione Comunale di Rimini con le parole dell'Assessore allo Sport Moreno Marisi, che ha sottolineato l'impresa di Matteo come "una delle tante testimonianze sportive del nostro territorio, che è da sempre culla di talenti, dal motociclismo alla pallacanestro, dal baseball al pugilato, passando per altre attività."