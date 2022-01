Sindaco Rimini su maxi truffa bonus Covid: "imprenditori senza scrupoli"

Attualità

| 16:20 - 31 Gennaio 2022

"Uno spaccato intollerabile", "una rete di professionisti e imprenditori senza scrupoli" che si sono appropriati "in maniera illecita di risorse e opportunità destinate a mettere in salvaguardia le attività più colpite ​dalle conseguenze della pandemia". Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta l'operazione Free Credit della Guardia di Finanza, indagine che "ha consentito di far emergere un'organizzazione in grado di mettere a sistema una frode milionaria che preoccupa per modalità ed entità, e che soprattutto indigna perché pone le sue basi sulla volontà di farsi gioco dello Stato nel momento di massima vulnerabilità del Paese, costretto da due anni a fare i conti con la più grave emergenza sanitaria ed economica mai vissuta".



Il sindaco rassicura però sulla vicinanza dell'amministrazione comunale "a quell'imprenditoria che resiste e che merita di avere gli strumenti per crescere", annunciando "una serie di misure di sostegno straordinarie" che saranno presentate nei prossimi giorni. Sadegholvaad cita,ad esempio di grande imprenditoria, il gruppo Focchi, oggi elogiato dal Sole 24 Ore per il suo sviluppo sui mercati internazionali e la conseguente crescita in termini di fatturato e posti di lavoro creati. "Un esempio tra i più evidenti di quell'imprenditoria che scommette e vince puntando su innovazione, ricerca, internazionalizzazione e che rifiuta le logiche delle scorciatoie e dei facili espedienti, affrontando anche questa fase di crisi durissima rimboccandosi le maniche e rilanciando con coraggio", evidenzia il primo cittadino riminese.