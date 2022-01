Nasce a Rimini Moonia, start-up attiva nel campo degli Nft

Attualità

Rimini

| 16:09 - 31 Gennaio 2022

Staff Moonia srl.

Una start-up, ribattezzata Moonia - frutto dell'intesa tra aziende che operano nel settore dell'innovazione e della creatività affiancati da consulenza amministrativa e commerciale - nata nel Riminese per aiutare le società a muoversi sul terreno degli 'Nft-Non fungible token' ossia dei certificati di proprietà digitali, documenti unici scritti su una Blockchain e non modificabili. Tre le realtà coinvolte: Botika, impresa sammarinese che si occupa di telemedicina, piattaforme per eventi e Blockchain attraverso lo sviluppo di algoritmi e intelligenza artificiale; la riminese Eshu Adv, attiva nella produzione di contenuti video, realtà aumentata e virtuale, direzione creativa di musei multimediali immersivi e animazione tridimensionale e "Commercialista Telematico", portale dedicato alla materia fiscale, tributaria a completamento della proposta un software proprietario in grado di raccogliere i contenuti editoriali, tutelandone l'autenticità attraverso la Blockchain, e la parte di creazione e implementazione di un 'wallet' aziendale. Una vera a propria rivoluzione digitale che cambierà il volto di diverse società pronte a cogliere i frutti di questo nuovo mercato nato dal web 3.0.