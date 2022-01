Covid Rimini: sei decessi ma finalmente contagi sotto quota 1000

Attualità

Rimini

| 16:06 - 31 Gennaio 2022

Bollettino Covid 31 gennaio 2022.



Sei nuovi decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, quattro uomini e due donne, età media 81 anni. In regione sono stati in totale 36, età media 81 anni.



I nuovi casi nel riminese scendono finalmente sotto quota 1000: sono 708. La media della scorsa settimana era di 1140 contagi giornalieri. In regione 8.983 su 31.661 tamponi. I casi attivi, scendono a 372.179 (-7.899), con 16.846 guariti.



Sul fronte ricoveri, a Rimini salgono a 15 i pazienti in terapia intensiva (+1), in regione calano a 149 (-2), 88 (-2) non vaccinati e 61 vaccinati con ciclo completo (stabile). Nei reparti Covid crescono a 2701 (+69).