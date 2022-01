Green Pass e obbligo vaccinale, il riepilogo delle nuove regole in vigore dal 1 febbraio

Attualità

Rimini

| 15:48 - 31 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Da domani (martedì 1 febbraio) entreranno in vigore le nuove misure varate dal Governo sul Green Pass Base, la cui durata di validità si abbassa da nove a sei mesi dall'ultima somministrazione del vaccino, e la cui esibizione diventa obbligatoria per l'ingresso nei principali uffici pubblici, negli uffici finanziari e nei negozi.



Inoltre, sempre in base alle nuove regole anti-Covid, scatteranno le sanzioni per tutti gli over 50 (salvo chi ne è esentato per motivi di salute) che non sono in regola con l'obbligo vaccinale.



Dal 15 febbraio, invece, ci sarà un'ulteriore stretta da parte del decreto, che introduce l'obbligo del Super Green Pass, conosciuto anche come Green Pass Rafforzato (non più ottenibile con il tampone) per i lavoratori pubblici e privati sopra i 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro.



Il Green Pass continua però a non essere richiesto per entrare nelle attività che vendono in prevalenza prodotti alimentari e bevande, come supermercati, discount di alimentari e minimercati, nonché per quanto riguarda i mercati all'aperto e i negozi per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati.



