Il virologo Pregliasco d'accordo con Indino: "ok Discoteche aperte a San Valentino"

Attualità

Rimini

| 15:43 - 31 Gennaio 2022

Fabrizio Pregliasco.

"Se si vuole dare un segno, una prova di normalità si può provare ad aprirle da San Valentino". Lo ha detto il virologo e direttore Anpas Fabrizio Pregliasco, intervenendo a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, sulla possibilità di riaprire a breve le discoteche, come richiesto dal Silb Emilia Romagna, per voce del suo presidente Indino. "C'è desiderio di tornare alla normalità - ha spiegato - ma non siamo ancora nelle condizioni per farlo. Beviamo ancora questa medicina amara per qualche dose e aspettiamo la primavera. Intanto però - ha concluso - confermerei l'uso delle mascherine all'aperto, almeno fino a marzo".