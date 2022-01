Calcio RSM, Cosmos: arrivano Nanni e Comanducci. Via Di Addario

Sport

Repubblica San Marino

| 15:11 - 31 Gennaio 2022

Il tecnico del Cosmos Bobo Gori.

E' terminata questa mattina la finestra invernale del calciomercato nella Repubblica di San Marino. La Società Sportiva Cosmos ha ingaggiato tre nuovi giocatori: i difensori Matteo Nanni, ex Murata e Virtus, Martin Comanducci, ex Fya Riccione, e il centrocampista Samel Gjorretaj, ex Sammaurese. Saluta il club gialloverde a metà stagione, invece, l'esterno di centrocampo Federico Di Addario, trasferitosi al Gabicce Gradara. Il Cosmos è allenato da poche settimane da Bobo Gori.Nel ritorno conta di risalire la corente: è all'ultimo posto in classifica con 3 punti ed è l'unica squadra a non aver vonto una partita.