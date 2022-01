Santarcangelo, cresce uso della casa del pulito: erogati oltre 3700 litri di detersivo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:35 - 31 Gennaio 2022

La casa del pulito di piazzale Campana a Santarcangelo.

Nel 2021 la Casa del Pulito posta in piazzale Campana a Santarcangelo ha erogato oltre 3700 litri di detersivo. Lo comunica l'amministrazione comunale clementina, che ricorda, oltre al risparmio di oltre 3100 flaconi di plastica, anche le 500mila bottiglie di plastica risparmiate, nel 2021, grazie agli 840mila litri di acqua erogati dalle Casa dell’Acqua.



Dopo l'inevitabile flessione registrata nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia, i dati del 2021 evidenziano un totale di prodotti erogati dalla Casa del pulito pari a 3.757 litri.



Ammonta invece a 3.137 il numero di ricariche effettuate, cioè il riuso di flaconi da cui deriva il maggiore risparmio di plastica nonché di materiali per l’imballaggio e il carburante per il trasporto. In risalita anche il numero di flaconi acquistati lo scorso anno: 620 a fronte dei 510 del 2020.



Per i prossimi mesi si preannunciano alcune novità: il detergente per piatti verrà sostituito da un detergente per pavimenti e superfici dure, come piastrelle e sanitari, al costo di euro 1,50 al litro, mentre a seguito dell’aumento del prezzo di alcune materie prime anche il costo dell’ammorbidente, fermo dal 2017, passerà da un euro a 1,50 euro al litro. Resta invece invariato a 1,50 euro al litro il costo del detersivo per lavatrice e delicati.



Per poter utilizzare i prodotti della Casa del Pulito è possibile acquistare sul posto i contenitori, al costo di un euro per flacone, mentre il detersivo può essere pagato in contanti o attraverso una tessera ricaricabile che si può ottenere contattando la ditta Saponeco ai numeri 347/9715503.