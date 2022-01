Rimini, consegnata mezza tonnellata di prodotti alimentari per famiglie in difficoltà

Attualità

Rimini

| 14:23 - 31 Gennaio 2022

Un momento della consegna dei pacchi da parte della Coldiretti.



Sono stati consegnati questa mattina (lunedì 31 gennaio), all'Emporio Rimini, 500 kg di prodotti alimentari destinati alle famiglie che vivono un particolare momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della pandemia. Un'iniziativa realizzata da Coldiretti in collaborazione con Campagna Amica e Filiera Italia, insieme ai grandi marchi dell'agroalimentare nazionale, per rispondere all'emergenza sociale accresciuta dalla pandemia che ha messo in difficoltà non poche famiglie in condizione di necessità. "Il supermercato gratuito per le famiglie in difficoltà, in cui operano anche 18 volontari, in questi anni è stato un sostegno importantissimo per la comunità riminese più in difficoltà, un aiuto che in questi ultimi 2 anni si è rivelato indispensabile", spiega l'amministrazione comunale.



L'Emporio è un supermercato gratuito per le famiglie in difficoltà, che offre beni alimentari, sia confezionati che freschi, prodotti per l'igiene personale e della casa e materiali scolastico per i bambini che vanno a scuola.



Nel 2021 sono state 254 le famiglie che hanno usufruito di questo servizio di cui tantissime quelle numerose, con figli dai 3 ai 10 anni, ma anche nuclei unifamiliari composti da anziani soli oppure famiglie monogenitoriali. Circa 800 in tutto le persone assistite residenti sul nostro territorio.

"In questo difficile momento - dichiara Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini - queste donazioni sono un segno importante di solidarietà verso chi è più in difficoltà. Un esempio virtuoso di comunità che si sostiene reciprocamente nel bisogno ed è attenta alle necessità dei più deboli. Ci tengo a ringraziare i responsabili e tutti i volontari che si impegnano per far funzionare al meglio l'Emporio Rimini, la protezione civile, i servizi sociali e in particolare la Coldiretti che ancora una volta si dimostra attenta e vicina al territorio con donazioni importanti, confermando che il mondo agricolo è sempre molto solidale con chi vive il disagio".



Per poter accedere all' Emporio occorrono specifici requisiti: essere residenti a Rimini o nei comuni del distretto Nord; presentare ISEE inferiore ai € 7.500 e una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata e completa; presentare il proprio contratto di lavoro o, in mancanza, dimostrare di essere attivi nella ricerca di una occupazione (iscrizione al centro per l'impiego). Le persone che necessitano di questo servizio possono presentare questi documenti e compilare la propria domanda, presso le Caritas parrocchiali presenti nel Distretto di Rimini Nord, oppure in qualsiasi Ente partner del progetto.