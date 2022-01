La Diocesi di San Marino Montefeltro celebra la giornata della vita

Attualità

| 12:59 - 31 Gennaio 2022

Suor Giulia e Suor Chiara, Agostiniane di Pennabilli.



Il 2 febbraio 2022 la Diocesi di San Marino - Montefeltro celebrerà la Giornata della Vita. In questo 2022 in cui prosegue l'emergenza pandemica, la Giornata della Vita consacrata verrà celebrata con il coinvolgimento di tutte le realtà di consacrati e consacrate esistenti in Diocesi, con un timbro particolare, a motivo del cammino ecclesiale verso il Sinodo dei Vescovi sul tema: «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione».



Anche i religiosi e le religiose saranno soggetti attivi e qualificati di questo percorso.Sarà un dono del tutto speciale il contributo che sarà offerto anche dalle claustrali: la Diocesi gode della loro presenza evangelica, comunitaria e missionaria. Molti i contatti che sanno tenere anche con le persone – soprattutto giovani – che pur lontani dall’esperienza ecclesiale sono attratti dal fascino e dal profumo del chiostro. In Diocesi sorgono 7 ordini femminili con 74 religiose e 6 maschili per 39 religiosi; in queste suddivisioni sono comprese anche l’Ordo Virginum e due Eremiti.



Il programma dell’incontro di Mercoledì 2 Febbraio prevede come centro aggregativo e operativo dove convergeranno tutti i partecipanti, Casa San Giuseppe in Valdragone, San Marino. A partire dalle ore 9,30, stabilito il collegamento con tutti i monasteri di clausura, si vivrà un momento di preghiera e presentazione delle comunità e dei singoli carismi



Alle ore 10:30 – Ascolto sinodale “Corresponsabili nella missione”

Ore 12:30 – Pranzo comunitario

Ore 15:00 – Celebrazione eucaristica e rinnovazione dei voti



Si potrà seguire la celebrazione eucaristica in diretta sul canale YouTube della Diocesi.