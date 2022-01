Cerasolo, aperto cantiere per nuove condutture dell'acquedotto

Attualità

Coriano

| 12:55 - 31 Gennaio 2022

Cantieri aperti a Cerasolo.



Sono iniziati questa mattina (lunedì 31 gennaio) nuovi lavori pubblici a Coriano, partendo dalla sostituzione della linea dell'acquedotto in via Ausella a Cerasolo. A conclusione, come previsto, l'intera via sarà asfaltata. Continuano, nel frattempo, le opere di asfaltatura del primo appalto: dopo via della Repubblica, via Caduti di Nassiriya, via Ca' Fabbro, via Monte Poggio e via Il Colle da oggi operai e ruspe sono in azione in via Bruscheto a Sant'Andrea in Besanigo.



"Si tratta di interventi per i quali ci eravamo impegnati attraverso una calendarizzazione dettagliata studiata con gli uffici – dice l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi – e che proseguirà nel corso del tempo laddove abbiamo individuato le necessità più impellenti. Un grosso impegno per tutti e qualche piccolo sacrificio per chi abita nelle vie interessate, giusto il tempo di completare le opere. Accelereremo con il migliorare delle condizioni climatiche per completare quello che ci siamo prefissi".



"Avanti tutta con #coriano cantiere – gli fa eco il sindaco Domenica Spinelli – nell'ottica del decoro urbano, dell'efficientamento dei servizi e delle migliorie nelle opere pubbliche. Ringrazio gli uffici e gli operai, sempre disponibili e pronti ad intervenire ogni volta se ne presenti le necessità. Rispettiamo gli impegni presi con la cittadinanza, specie con i residenti delle zone che fanno parte dell'area d'intervento pronti e disponibili a raccogliere suggerimenti e consigli, ma certi e consapevoli che quanto predisposto è parte integrante di un progetto su cui tante risorse e molta attenzione abbiamo sempre prestato".