Addio all’imprenditore Boscarini, morto a 68 anni dopo una breve malattia

| 12:11 - 31 Gennaio 2022

Alvaro Boscarini.

E' scomparso a 68 anni Alvaro Boscarini, imprenditore molto noto nel Montefeltro ma non solo. Nel corso della sua attività ha contribuito alla nascita di tante aziende in zona ma anche in Italia. Imprenditore, fondatore e presidente di Centraltubi (e poi di System Group) dal 1979 ha contribuito allo sviluppo del Montefeltro. Boscarini ha diretto anche il ristorante La Gatta di Lunano e la discoteca Accademia di Casinina oltre a un’azienda agraria.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel suo Montefeltro e nella vicina Romagna.

I collaboratori di System Group in un post su Facebook lo ricordano "con profonda stima e affetto e si stringono attorno ai suoi familiari omaggiando la persona che fino all’ultimo ha vissuto l’azienda come vera e propria parte di sé stesso."

La scomparsa domenica 30 gennaio, dopo una breve malattia. Questa sera, lunedì 31, si terrà il rosario nella chiesa di Belforte all'Isauro. Il funerale domani, martedì, alle 14 sempre nella stessa chiesa.