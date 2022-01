Basket B, vittorie per Imola e Cesena. Rimini in campo martedì contro Jesi. La classifica

Sport

Rimini

| 10:57 - 31 Gennaio 2022

Nella giornata in cui RivieraBanca Rimni non è scesa in campo nel derby di Faenza (positività nel grppo squadra manfredo), la Romagna dei canestri alza la voce nella seconda giornata del girone di ritorno. Imola e Cesena conquistano due vittorie d’oro e inaspettate.

Grande prova di Imola (Carnovali 15) che ha a sorpresa batte 64-52 la capolista Roseto (Pastore 16) interrompendone la striscia positiva che durava da ben tredici partite. Non ne approfitta la Npc Rieti (Broglia e Antelli 11) sconfitta 48-57 a Senigallia (Varaschin 21): con questo successo i marchigiani restano tra le prime della classe.

Applausi per Cesena (Bugatti 25) che sbanca 90-77 il campo della Real Sebastiani Rieti (Loschi 20) dopo un tempo supplementare. Per i reatini, che in settimana hanno esonerato l’allenatore Finelli, si tratta della terza sconfitta consecutiva.

Successo d’oro anche per Teramo (Antonelli 12), che conferma di attraversare un ottimo momento, interrompendo la marcia di Ancona (Minoli 15) dando seguito al successo ad Ozzano: gli abruzzesi vincono 59-54.

Continua la marcia di Jesi (Magrini 18) impostasi 83-80 a Giulianova (Di Carmine 15) non senza faticare. Colpo grosso della Luiss Roma (Pasqualin 15) che ha la meglio su Ozzano (Klyuchnyk 14) per74-66.

Montegranaro (Galipò 22) si aggiudica lo scontro diretto con Civitanova Marche (Vallasciani 15) agguantandola all’ultimo posto grazie alla vittoria per 77-53, non riuscendo però per un solo punto a ribaltare il -25 dell’andata.

Le date dei recuperi. Mercoledì 2 febbraio: Real Sebastiani Rieti – Npc Rieti, Rimini – Jesi e Cesena – Ozzano. Mercoledì 9 febbraio: Raggisolaris – Civitanova Marche. Mercoledì 16 febbraio: Rimini – Ancona. Ancora da definire: Raggisolaris – Rimini.

Classifica. Roseto 30; Npc Rieti* 24; Rimini*** e Imola 22; Real Sebastiani Rieti*, Ancona* e Senigallia 20; Ozzano* 18; Cesena* e Teramo 16; Jesi (-1)* 13; Raggisolaris** e Luiss Roma 12; Jesi (-1) * 11; Giulianova 6; Civitanova Marche* e Montegranaro 4.

* gare in meno

Prossimo turno. Sabato: Ozzano – Giulianova. Domenica: Cesena – Raggisolaris, Ancona – Montegranaro, Rimini – Teramo, Npc Rieti – Imola, Roseto – Luiss Roma, Jesi – Senigallia, Civitanova Marche – Real Sebastiani Rieti