Nuovo centro sportivo a Novafeltria, lettera aperta del comitato direttivo Pd

Attualità

Novafeltria

| 10:45 - 31 Gennaio 2022

Campo sportivo Novafeltria.

In una lettera aperta il Pd sezione di Novafeltria torna sulla questione del Centro Sportivo, come già raccontato in questo articolo da altarimini.it.

Il Pd rinnova la richiesta di non perdere tempo e di sapere quanto prima i dettagli del progetto: i professionisti coinvolti, le tempistiche di realizzazione. Nella nota il comitato direttivo del circolo Pd Novafeltria ribadisce anche la necessità di un confronto e verifica con le istituzioni, le associazioni sportive, gli operatori del turismo e con tutte le categorie economiche del Comune.

"Il Comitato Direttivo del Circolo PD, nelle scorse settimane" si legge nella nota "ripetutamente, aveva sollecitato il Sindaco Zanchini e i Consiglieri di maggioranza della lista “Percorso comune”, a condividere, concretamente e prioritariamente, la riqualificazione dell’area campo sportivo "capoluogo", specificando, però, “a non perdere l’opportunità del Recovery Plann e del PNRR, realizzando infrastrutture sportive al ribasso, facendole passare per la soluzione migliore, perché più facilmente percorribile”.

Nel condividere l’idea di fondo - sulla quale si era raccomandato però un confronto con la popolazione e una verifica puntuale con le istituzioni, le associazioni sportive, gli operatori del turismo e con tutte le categorie economiche del Comune; nonché maggiore dialogo con il Gruppo Consiliare di minoranza Rin-Nova - sarebbe bene conoscere, nei minimi dettagli, non tanto la filosofia del progetto di rigenerazione dell’ex campo sportivo capoluogo, quanto i professionisti incaricati del progetto e dello studio ambientale concernente, soprattutto, sul come 'decongestionare l’area di intervento, facilitandone l’accesso ai servizi sportivi, l’organizzazione degli spazi e la connessa mobilità/viabilità'.

Inoltre, approfondirne, per contenuti, l’esecutività del Progetto e la tempistica di inizio e termine dei lavori complessivi così da poterne apprezzare per metodo, efficienza ed efficacia

i benefici effetti che la riqualificazione sarebbe in grado di produrre in stabili ritorni sociali, culturali ed economici a favore della nostra realtà, sia comunale che di “Valmarecchia”.