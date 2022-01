Lupo avvistato a Bellaria Igea Marina, l'animale fotografato nei campi 

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:00 - 31 Gennaio 2022

Il lupo fotografato nei campi di Bordonchio.

Uno splendido esemplare di lupo è stato avvistato domenica mattina (30 gennaio) nei campi di Bordonchio nel Comune di Bellaria Igea Marina. La foto è stata postata sui social. Come comportarsi in caso di incontro ravvicinato con un lupo? "In Italia da almeno un secolo – spiegano gli esperti – non si registrano attacchi di lupi ad esseri umani, il lupo ha paura dell’uomo, però vanno evitati tutti quei comportamenti che possono farlo diventare confidente, come quello di lasciargli del cibo. Quando si incontra un lupo, quasi sempre, dopo qualche secondo lui scappa. Nulla da temere sottolineano dal Cras, il Centro di recupero animali selvatici di Rimini "non è un evento straordinario vederli a valle".