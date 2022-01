VIDEO Rimini, maxifrode da 440 milioni di euro per falsi crediti di imposta

Cronaca

Rimini

| 07:12 - 31 Gennaio 2022

Oltre 440milioni di euro di falsi crediti di imposta in relazione alle misure di sostegno emanate dal Governo: sismabonus, bonus facciate, locazioni. Un sodalizio criminale con sede operativa a Rimini ma ramificato in tutta Italia. La Guardia di Finanza di Rimini, coordinata dalla Procura della Repubblica, con 44 reparti competenti per un totale di oltre 200 militari, dalle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 31 gennaio, sta eseguendo 35 misure cautelari personali. Di queste 8 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari e 23 misure interdittive dell'esercizio della professione (20 imprenditori e 3 commercialisti). I coinvolti sono accusati di aver creato e commercializzato falsi crediti di imposta.

80 le perquisizioni ed il sequestro di falsi crediti, beni e assetti societari. L'accusa è di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Tra i convolti 9 avevano presentato domanda di reddito di cittadinanza, 3 avevano precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso. I proventi della frode sarebbero stati reinvestiti in preziosi e criptovalute.

Nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Rimini sulla maxi-truffa sulle misure di sostegno sono oltre 100 le società coinvolte, create ad hoc per ottenere bonus locazioni, bonus per ristrutturazioni con miglioramenti sismici ed energetici e i cosiddetti bonus facciate che nell'ultimo anno hanno portato all'apertura di una moltitudine di cantieri edili in tutta Italia. Le Fiamme gialle hanno scoperto come il gruppo di professionisti e imprenditori avesse creato la sede principale a Rimini, dove si incontravano e studiavano la strategia per le cessioni di crediti di imposta e il reinvestimento dei proventi. Le pratiche bonus si riferivano però a lavori eseguiti in tutta Italia.



L'operazione "Free credit" è stata condotta, oltre che a Rimini e in Emilia Romagna, anche inAbruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto.









Seguiranno aggiornamenti