Volley A2 femminile, Omag MT cade in casa con Brescia al tie break (2-3)

| 21:25 - 30 Gennaio 2022

Un'azione del match.

Dopo un inizio incerto la Omag–Mt serra i ranghi e rimette in equilibrio un match che la vedeva sotto di 2 set. Un punto guadagnato contro un ‘avversaria ben diversa da quella affrontata tre mesi fa. Le Bresciane dimostrano tutto il loro valore che da oggi le vede nuovamente al comando della classifica. Cvetnic premiata come Mvp è l’arma in più della Banca Valsabbina. In casa Omag-Mt si iniziano a vedere i primi segni di assestamento. Tra le fila marignanesi buona la prestazione di Aluigi, Mazzon e Bolzonetti.

Silvia Fondriest nel dopo partita “sapevamo che sarebbe stata una battaglia e Infatti così si è dimostrata un 3-2 nonostante stessimo vincendo due a zero. Poi le ragazze di San Giovanni hanno ingranato. Nei primi due set hanno subito il nostro gioco mentre in quelli successivi hanno in imposto più il loro. Nel terzo set abbiamo avuto un piccolo calo è stato un set di equilibrio, perché è stato un sali-scendi da parte di entrambe le squadre. Nel quarto il ritmo l’hanno mantenuto loro sull'onda del fatto che avevano vinto il terzo. Giustamente non è una squadra che si possa vincere tre a zero in casa loro. Hanno avuto un “colpo di reni e noi non siamo state pronte a fermarle.”

Maria Elena Aluigi: “nessuno si aspettava un risultato del genere, siamo state molto brave a riprenderci a recuperare, a dare tutto, e far vedere soprattutto il carattere che abbiamo e il gruppo che siamo. Siamo quindi sulla strada giusta. Se continuassimo così potremmo prenderci delle soddisfazioni. Nei primi 2 set il carattere c’è sempre stato, un po’ di imprecisioni qua e là che ci hanno costretto sempre a rincorrere le avversarie. Nel terzo e quarto set c’è stato un po’ più di ordine e tranquillità e difesa, tanta difesa”.

La cronaca:

Già dal primo lunghissimo punto si prospetta una sfida entusiasmante. Primo allungo delle bresciane dovuto più che altro a disattenzioni delle romagnole (5-8). Di nuovo in parità su ace di Turco 9-9. Piva trascina le leonesse e Barbolini chiama il primo time out (10-14). Le padrone di casa si inchiodano a quota 12 e Brescia fugge. Barbolini chiama ancora il tempo (12-20). Aluigi rileva Turco in regia. Con l’ennesima palletta Bianchini guadagna 9 set point. 15-24 è sempre Bianchini a chiudere il set al secondo tentativo (16-25).

Riparte ancora forte Brescia (0-3). La Omag-Mt recupera e si riporta in parità (6-6). Brescia fugge di nuovo e Barbolini chiama a sè la squadra. 9-14. Ancora a segno con 2 ace di Bianchini e secondo time out per le marignanesi (9-16). Recuperano qualche punto le Marignanesi e questa volta è Beltrami a chiamare il primo time out (12-16). La difesa bresciana è invalicabile e i 2 terminali offensivi Piva-Bianchini non perdonano. Sono 5 i set point sull’ennesimo attacco di Piva (19-24). Piva chiude al secondo tentativo (20-25).

Il terzo set fa ben sperare alla Omag-Mt che propone Aluigi in regia. Parte forte e coach Beltrami chiama subito il tempo (4-1). Brescia si rimette subito in carreggiata e Barbolini chiama lo stop (4-3). Bolzonetti e Brina spingono le Zie (9-6). E’ ancora coach Beltrami a chiamare il time out sul 12-8. Cvetnic mette in difficoltà la ricezione marignanese (13-14). Mantiene un piccolo margine di vantaggio la Omag-Mt (19-16). Doppio cambio Giroldi rileva Morello, Sironi Bianchini e Blasi rileva Piva (20-17) Coulibaly mette a segno il 24° punto per i 4 set point. I primi due vengono annullati e Barbolini vuol vederci chiaro fermando il gioco (24-22). Chiude Bolzonetti con un block out (25.22).

Il quarto parziale gode dell’inerzia del terzo. Con Aluigi ancora in regia la Omag-MT conduce le danze e Beltrami chiama lo stop sul (4-0). Non si fa in tempo a rientrar in campo che coach Beltrami spende anche il secondo time out (7-2). Giroldi in campo per Morello tra le fila bresciane. Bolzonetti e Coulibaly spingono la Omag-Mt al massimo vantaggio (10-5). Bartesaghi rileva Piva sul punteggio di 14-9. Sironi rileva Bianchini (17-10). Le leonesse sono in confusione e le Zie ne approfittano (19-10). Rientra Morello in regia ma le sorti di questo match sembrano già segnate. Sul 22-14 Prova a reagire Brescia e Barbolini chiama il time out (22-17). Ancora due punti e ancora time out per le marignanesi (22-19). Mazzon sblocca la Omag-Mt e Coulibaly va a segno per i 5 set point (24-19). Consoli a muro manda la Omag-Mt al tie break (25-21).

Cvetnic segna il primo punto seguita da Coulibaly. A Bolzonetti risponde Ciarrocchi (2-2). Bianchini mette a segno una palletta a cui risponde Consoli a muro (3-3) Ancora Bianchini 2 volte (3-5). Brina per le Zie e Piva per Brescia (4-6). Ace di Ciarrocchi e time Out per Barbolini sul 4-7. Coulibaly manda out 4-8. Muro di Brina 5-8. Mazzon a segno per il 6-8. Bianchini a segno e poi sbaglia il servizio 7-9. Coulibaly accorcia e Beltrami chiama il discrezionale (8-9). Piva per l’8-10. L’invasione di Coulibaly lancia le leonesse e Barbolini chiama ancora time out (8-11). Consoli è seguita da Cvetnic 9-12. Ancora Consoli 10-12 Ancora Cvetnic 10-13. Sironi rileva Bianchini. Block out di Bolzonetti 11-13 Cvetnic regala 3 match point a Brescia. Chiude Ciarrocchi 15-11.

TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: 2-3

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Mazzon 18, Turco 4, Coulibaly 15, Consoli 9 Bolzonetti 19, Brina11, Aluigi 1, Bonvicini (L), Non entrate: Penna (L), Biagini, Ortolani, Ceron Zonta. All. Barbolini

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Morello 2, Ciarrocchi 9, Bianchini 20, Piva 20, Fondriest 8, Sironi 2, Cvetnic 20, Scognamillo (L) Bartesaghi, Blasi, Giroldi. Non entrate: Tenca (L), Caneva, All. Beltrami.

PARZIALI: 6-25, 20-25, 25-22, 25-21, 11-15