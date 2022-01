Calcio RSM, il Murata riacciuffa il Tre Penne (in nove) nel recupero: 1-1

Sport

Repubblica San Marino

| 19:29 - 30 Gennaio 2022

Brighi firma il ritorno al successo del Domagnano, il Tre Penne frena in nove

Nei posticipi della diciottesima di campionato, solo il Domagnano ottiene tre punti. Vittoria che i Giallorossi attendevano da otto turni nei quali hanno raccolto la miseria di un punto. Uomo partita Brighi, terzino di ruolo e bomber di giornata. Dopo l’immediato vantaggio firmato da Gaiani, il laterale raddoppia al quarto d’ora con la complicità di un imperfetto Bianchi. Il Fiorentino si affida alla rapidità di Abouzziane e Perlaza, a supporto di Castellazzi, ma fatica a costruire palle-gol. In avvio di ripresa è ancora Brighi a gonfiare il sacco, ipotecando un successo che nemmeno l’acuto di Abouzziane ad un quarto d’ora dal termine riesce a mettere in discussione. Successo prezioso per i Lupi, che superano proprio il Fiorentino ed agganciano il Faetano al nono posto in classifica, aumentando la distanza di sicurezza rispetto al tredicesimo posto, occupato dalla coppia composta da Juvenes-Dogana e Cailungo.

I rossoverdi di Cristian Protti hanno infilato infatti il secondo pareggio consecutivo, dopo quello a reti inviolate di metà dicembre. A sbloccare l’incontro di Montecchio è però il Pennarossa, che approfitta della sfortunata deviazione di Ferrari – autore dell’autorete che manda Halilaj e compagni in vantaggio. Partita bruttina, specie nel primo tempo, che l’espulsione di Diallo in avvio di ripresa sembra poter accendere. Con l’uomo in più per tutta la seconda frazione, il Pennarossa non solo non riesce a chiudere l’incontro, ma incappa addirittura nella stoccata di Santucci che vale il clamoroso pareggio a poco meno di venti minuti dal triplice fischio. Che sancisce la fine dell’ostilità con il medesimo punteggio: 1-1. I Biancorossi falliscono l’opportunità di scavalcare Libertas e Folgore al quinto posto, vedendo immutato il ritardo di quattro punti rispetto alla Virtus, ad oggi quarta forza del campionato.

Risalendo fino alla vetta, la prima in campo per il Tre Penne in questo 2022 è quasi del tutto da dimenticare. Il sentitissimo derby del Castello di Città contro il Murata si è chiuso con dieci cartellini elevati da Villa, quattro dei quali rossi. La metà delle espulsioni rivolte a membri delle rispettive panchine, mentre quelle che hanno visto come destinatari calciatori, hanno ridotto la capolista in nove. Il primo provvedimento incontrovertibile arriva appena dopo la mezz’ora, quando Luca Ceccaroli incappa in due ammonizioni consecutive nello spazio di un minuto. Nella ripresa, entra a referto anche Imre Badalassi, ma non alla voce marcatori, come ci ha abituato finora. Partito dalla panchina, il capocannoniere è stato allontanato con un rosso diretto al 57’. Animi a dir poco accesi, nei quali il Tre Penne è comunque riuscito nel miracolo di passare in vantaggio con due uomini in meno: merito di Paolo Vandi, autore del suo primo, pesantissimo gol in campionato. Murata ovviamente riversato in avanti, con l’intenzione di rimettere in carreggiata l’incontro. Ed è proprio nel finale, all’ultima palla, che i Bianconeri trovano la via del pareggio con Carlo Valentini – alla sua seconda esultanza del torneo. Termina così in parità il derby di Città, che vede il Murata portarsi a tre punti dal quinto posto (ma con una partita in più rispetto al terzetto che lo precede) e il Tre Penne perdere due degli otto punti di vantaggio rispetto a Tre Fiori e La Fiorita, oggi a -6 con una partita in meno rispetto agli uomini di Ceci. E nel fine settimana di Sant’Agata, proprio lo scontro diretto tra La Fiorita e Tre Fiori potrebbe eleggere la più accreditata alternativa in vetta ai Biancoazzurri.

I TABELLINI

Pennarossa Cailungo 1-1

PENNAROSSA

Semprini, Tomassini, Martin, Michelotti (dal 75’ A. Conti), Maioli, Cola, Rastelli (dall’83’ Ottaviani), Zago, Tiboni, Halilaj (dal 61’ Dema), Stefanelli

A disposizione: Giuliani, Raffelli, Baldani, Codispoti

Allenatore: Andy Selva

CAILUNGO

Gallinetta, Ricci, Lusini, Ferrari, Quaranta, Santucci, M. Muccioli (dal 71’ Senja), A. Muccioli (dal 46’ Censoni), Diallo, Benedetti (dall’85’ T. Conti), Morri (dal 67’ Marinaro)

A disposizione: La Monaca, Iuzzolino

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Gianmarco Ercolani e Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Elison Luci

Marcatori: 14’ aut. Ferrari, 73’ Santucci

Ammoniti: Tomassini, Diallo, Halilaj, Zago

Espulsi: Diallo (doppia ammonizione)

Murata Tre Penne 1-1

MURATA

Benedettini, Fall, Vitaioli, Carlini, Valentini, Genghini, Alberigi (dal 76’ Toccaceli), Comuniello, Cangini, Bruma (dal 76’ Bertozzi), Bernardi

A disposizione: Lelli, Gori, Babboni

Allenatore: Achille Fabbri

TRE PENNE

Zambetti, Cesarini (dal 78’ Cauterucci), Vandi, Battistini (dal 46’ Chiurato), Lombardi, Casadei, Sartori, Righini (dall’84’ M. Semprini), P. Semprini (dal 47’ Badalassi), Gai, Ceccaroli

A disposizione: Migani, Zafferani, Zonzini

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Mattia Sapigni e Giovanni de Girolamo

Quarto ufficiale: Domenico de Girolamo

Marcatori: 72’ Vandi, 90’+5’ Valentini

Ammoniti: Ceccaroli, Valentini, Alberigi, Vitaioli, Bernardi

Espulsi: Ceccaroli (doppia ammonizione), Badalassi



Fiorentino Domagnano 1-3

FIORENTINO

Bianchi, D’Addario, Camillini, Arrigoni, Molinari, Calzolari, Colagiovanni, Mastrota (dall’82’ Bottoni), Perlaza, Castellazzi, Abouzziane

A disposizione: Berardi, Terenzi, Filippi

Allenatore: Enrico Malandri

DOMAGNANO

Colonna, Brighi (dall’81’ Faetanini), Mazzavillani, Bacchiocchi, Olivieri, Grieco, Gaiani (dal 64’ Fancellu), Morena, Angelini (dall’89’ Nanni), Ceccaroli (dall’81’ Rossi), Bara

A disposizione: Francioni, Semproli, Gabellini

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Alessandro Salvatori e Salvatore Tuttifrutti

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Marcatori: 3’ Gaiani, 15’, 47’ Brighi, 75’ Abouzziane

Ammoniti: Camillini, Bara, Castellazzi, Calzolari