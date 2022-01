Calcio D, il Cattolica naufraga al Calbi: hurrà del Cartigliano (0-2)

Sport

Cattolica

| 18:14 - 30 Gennaio 2022

Nuova sconfitta interna per il Cattolica che al Calbi perde 0-2 col Cartigliano. I giallorossi ritrovano mister Bardi in panchina, ma sono senza due punte Leonetti e Rabbeni infortunati e sotto rete con una certa pericolosità non ci arrivano quasi mai se non un paio di volte nel primo tempo con Padulano e Oalazzi. In compenso un’autorete al 7’ di D’Angelo e una rete di Miniati quasi allo scadere condannano la squadra di casa che non ha mostrato particolari segnali di reazione al cospetto di un avversario che si è dimostrato di maggiore caratura e sorretto da ottime doti atletiche. Da segnalare che entrambe le reti ospiti sono nate da calcio d’angolo come altre volte è accaduto (34 le retu subite) a dimostrazione di una certa fragilità difensiva. Al 3’ della ripresa espulso De Vito e il rosso ha compicato ancora di più i piano della squadra di casa la cui situazione di classifica è sempre cpiù complicata. Il Cattolica è, infatti, penultimo in classifica con 9 punti, ma la squadra all'ultimo posto - San Martino Speme (8) ha due partite in meno e quelle davanti - Spinea (10) e Ambrosiana (11) – ne hanno rispettivamente due e una in meno.

Ora per il Cattolica scontro diretto sul campo dell’Ambrosiana sconfitta per 2-1 dall’Arzignano. Una partita da vincere.

Il tabellino

Cattolica – Cartigliano 0-2

CATTOLICA (3-4-3): Scotti; Carnicelli, D’Angelo, De Vito; Morri (26’ st Nanni), Semprini (23’ st Aprea), Sami, Palazzi (9’ st Moricoli); Abubakar (12’ st Benfenati), Padulano, Pipoli (39’ st Mengucci). A disp.: Munari, De Carlo, Staiano, Sbarzella. All.: Bardi.

CARTIGLIANO (4-3-1-2): Zecchin; Mantovani, Boudraa, Buson, Lunardon (18’ st Simic); Miniati, Pellizzer (32’ st Romagna), Stevanin; Barzon; Gjoni (23’ st Di Gennaro), Preknicaj (38’ st Giacobbo). A disp.: Chiarello, Roverato, Marchesan, Pregnolato, Zanini. All.: Ferronato.

Arbitro Dini di Città di Castello.

Reti: 7’pt (aut.) D’Angelo, 44’ pt Miniati.

spettatori 250. Espulso De Vito al 3’ st. Ammoniti Palazzi, Abubakar, Pellizzer. Angoli 2-6.