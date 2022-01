Rimini Calcio al fotofinish, Ferrara decide: Prato battuto 1-0

Sport

Rimini

| 16:30 - 30 Gennaio 2022

Ferrara (foto Venturini).

Il Rimini Calcio conquista al fotofinish la vittoria a Prato. Decide Ferrara al 92': l'attaccante, entrato undici minuti prima al posto di Piscitella, sfrutta un filtrante di Gabbianelli per battere imparabilmente Pagnini. Risultato meritato dai ragazzi di Gaburro, contro un Prato chiuso a protezione della propria porta, al termine di una partita con pochi spunti di cronaca, che però ha premiato la squadra più propositiva. Nel primo tempo i biancorossi reclamano due rigori (Gabbianelli ammonito per simulazione) e sfiorano il gol al 30' con Gabbianelli, che chiama Pagnini alla parata decisiva in calcio d'angolo. Nella ripresa è Piscitella il più attivo sulla sinistra, ma la difesa del Prato sembra contenere tutti gli assalti, con Pagnini impegnato solo nell'ordinaria amministrazione, fino al 92', quando si è arreso senza colpe a Ferrara. Il Rimini allunga a +5 sul Ravenna e a +6 sul Lentigione (una gara in meno).



Prato - Rimini 0-1



PRATO (3-5-2): Pagnini - Angeli, Bajic, Romiti - Muteba (60' Noferi), Ba (90' Cestaro), Soldani, Nicoli (77' Palermo), Sciannamé - Maione (82' Tomaselli), Aleksic (65' Gessi).

In panchina: Romboli, Sottili, Boganini, Tavanti.

All. Favarin.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca (63' Deratti), Carboni, Panelli, Haveri - Andreis (71' Pecci), Tanasa, Greselin (90' Pari) - Gabbianelli, Germinale (63' Mencagli), Piscitella (81' Ferrara).

In panchina: Piretro, Cuccato, Pietrangeli, Isaia.

All. Gaburro.



ARBITRO: Gangi di Emma

RETI: 92' Ferrara.

AMMONITI: Gabbianelli, Panelli, Andreis, Ba, Ferrara, Pecci, Gessi.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1'pt, 6' st. Angoli 3-4.