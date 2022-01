Covid Rimini: nessun decesso e contagi in calo rispetto a 7 giorni fa

Attualità

Rimini

| 14:59 - 30 Gennaio 2022

Bollettino Covid 30 gennaio 2021.



Nessun nuovo decesso di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese. In regione sono stati in totale 33 (compreso un uomo residente fuori regione), età media 83 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 1.197. In settimana 7977 casi, media 1140, in calo rispetto alla settimana scorsa (media 1683). In regione 13.091 su 56.647 tamponi.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 14 i pazienti in terapia intensiva, in regione crescono a 151 (+5), 90 (-1) non vaccinati e 61 vaccinati con ciclo completo (+6). Nei reparti Covid crescono nuovamente a 2632 (+16).