Meteo Rimini: gennaio chiude con piovaschi e raffiche di vento

| 13:25 - 30 Gennaio 2022

Rimini - foto di Alessando Salvatori.

Il rapido transito di un nocciolo d’aria più fredda in sede balcanica favorirà un vivace rinforzo della ventilazione sul riminese, associato a locali e sporadiche precipitazioni nella seconda parte di Lunedì 31 Gennaio. Migliora con tempo stabile nei giorni successivi.





Emissione del 30/01/2022 ore 13:00

Lunedì 31 Gennaio

Stato del cielo: nuvoloso al mattino per nubi basse o foschie dense su pianura e costa; maggiori schiarite in Appennino, seguite da un aumento della nuvolosità stratificata. Ulteriore nuvolosità in arrivo da Ovest nel corso del pomeriggio-sera con cieli fino a nuvolosi o molto nuvolosi.

Precipitazioni: tra pomeriggio e prima serata possibili piovaschi sparsi, più frequenti a ridosso dei rilievi. Precipitazioni inizialmente piovose a tutte le quote, possibili fiocchi di neve in caso di rovesci residui in serata fin sui 1000/1200 m.

Temperature: minime comprese tra i +2/+4°C; massime stazionarie in pianura con valori fino a +10/12°C, in diminuzione sui rilievi, con valori non oltre i +6/7°C.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest tra mattino e pomeriggio, in rotazione da Nord-Ovest in serata con raffiche fino a moderate-forti.

Mare: poco mosso, fino a mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi:

Martedì 1 Febbraio

Stato del cielo: sereno, ad eccezione di residue ed innocue velature in prima mattinata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra i -2/0°C dei rilievi e i +1/+3°C di pianura e costa. Massime stazionarie o in lieve calo, con valori fino a +8/10°C.

Venti: deboli e disposti prevalentemente dai quadranti meridionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Mercoledì 2 Febbraio

Stato del cielo: sereno, transito di innocue velature nel corso del pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori fino a -2/0°C sui rilievi e fino a +2/4°C in pianura; massime in aumento, con valori fino a +12/14°C sui settori interni pianeggianti e pedecollinari.

Venti: ventilazione occidentale, con raffiche anche moderate tra metà mattinata e pomeriggio; venti in rotazione dai quadranti meridionali e di debole intensità in serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.

LINEA DI TENDENZA: Nel periodo 3-5 febbraio, dopo una partenza nuovamente all’insegna della stabilità, sarà possibile una fase caratterizzata da maggiore variabilità e accompagnata da un modesto calo termico, a causa di maggiori ondulazioni del flusso Atlantico.



