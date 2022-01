Rimini, fermo progetto recupero del parcheggio Scarpetti. Un lettore: "degrado e abbandono"

Attualità

Rimini

| 13:04 - 30 Gennaio 2022

"Strisce a terra non visibili, rifiuti abbandonati", denuncia il lettore.



Un nostro lettore lamenta la situazione "di degrado e abbandono" del parcheggio ex Scarpetti-largo Irnerio Bertuzzi, in attesa di un intervento di sistemazione e ampliamento. Ecco la sua segnalazione "Le strisce a terra non sono ormai più visibili, ci sono rifiuti abbandonati che restano per giorni prima di essere rimossi, il parcheggio fuori dagli spazi e sopra le aiuole è la norma, specie nel tardo pomeriggio e sera (anche se ci sono spazi liberi). C'è anche un groviglio di biciclette arrugginite, ricordo di qualche fallimentare iniziativa ecologista delle amministrazioni del passato. Proprio una bella gestione di un parcheggio in pieno centro. Suppongo che ci sia in serbo qualche mirabolante progetto di parcheggio avveniristico per il futuro, chissà, fra una ventina d'anni".