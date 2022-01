Cronaca

Rimini

| 08:11 - 30 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Discute con alcune persone per questioni legate a stupefacenti e viene ferito con un coltello. E' successo venerdì sera in stazione a Rimini. Vicino al luogo dove è stato ucciso Galileo Landicho qualche settimana fa. Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 35enne di Pesaro, ha discusso ed è poi stato accoltellato da una persona che si è allontanata. Il ferito è comunque salito sul treno alla volta di Pesaro per poi recarsi al pronto soccorso. Sull'episodio indaga la Polizia.