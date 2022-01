San Marino: boato nella notte, fanno saltare il bancomat. Ladri in fuga senza bottino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 19:03 - 29 Gennaio 2022

Bancomat esploso (foto di repertorio).

Assalto al bancomat della Banca di San Marino di via del Serrone. Poco dopo le 2 di notte, i residenti hanno sentito un botto che ha squarciato il silenzio della piccola contrada di Murata. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno fatto saltare con l'esplosivo il dispositivo, causando diversi danni all'edificio. I malviventi, subito dopo, sarebbero fuggiti senza il bottino. A quanto sembra non sarebbero infatti riusciti a portar via il denaro. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria. I militari, impegnati nella ricerca dei criminali, stanno anche visionando le telecamere di sicurezza.