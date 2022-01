Calcio RSM, hurrà di Tre Fiori, La Fiorita e Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 18:50 - 29 Gennaio 2022

L'esultanza del Tre Fiori Foto FSGC.



Debutti e ritorni vincenti, per quel che riguarda le big impegnate negli anticipi della diciottesima giornata di Campionato Sammarinese. Ricade sotto entrambe le categorie la vittoria del Tre Fiori, che ha incrociato allo stadio di Acquaviva una Libertas incerottata, in quello che può essere considerato il match clou del fine settimana. Il ritorno sulla panchina gialloblù di Floriano Sperindio è caratterizzato dall’importante successo che permette al club di Fiorentino di infilare la nona vittoria in tredici partite di campionato, portandosi a -6 dalla vetta occupata dal Tre Penne che scenderà in campo domani, ma deve ancora osservare il turno di riposo. Nel 3-1 di Acquaviva, è l’autogol di Giacomo Nigretti a sbloccare il risultato: a metà della prima frazione, il fuoco amico del centrocampista granata trafigge Zavoli. Poco prima dell’intervallo, il raddoppio. A metterlo a segno è il giocatore più atteso, Antonio Lentini. Il 25enne palermitano si è trasferito sul Titano in questa finestra di mercato, dopo l’esperienza al Dobrudzha Dobrich, club di Serie B bulgara. Nella ripresa arriva anche il tris di Pracucci, abile a chiudere di testa un’azione personale di Cuzzilla sviluppata corsia di competenza e rifinita con un traversone al bacio. In chiusura, il gol di Armando Aruci, che si vede negata la doppietta nei minuti di recupero per una posizione di off-side.

Tiene il passo La Fiorita, che colpisce una volta per tempo il Cosmos ed incamera tre punti che le permettono di confermare il secondo posto in coabitazione col Tre Fiori. Vantaggio immediato, firmato da Armando Amati: il centrocampista gialloblù è alla seconda rete in otto partite, dopo un girone d’andata giocato per metà a causa di ricorrenti infortuni che Lasagni si augura siano ormai alle spalle. Dovrà comunque lavorare sul killer instinct il tecnico dei vicecampioni, che nel primo tempo non chiudono la partita nonostante più di una nitida palla gol, rischiando peraltro di subire il pareggio in chiusura di frazione. La punizione dal limite conquistata da Venerucci viene però spedita sopra la trasversale da Braghiroli. Nel secondo tempo, bastano poco più di due minuti a Roberto Di Maio per andare a segno su azione d’angolo. Numeri da attaccante per il centrale difensivo, secondo miglior marcatore del club di Montegiardino con i suoi sei gol stagionali spalmati tra campionato (4), Coppa Titano (1) e Conference League (1).

Non ci sono reti invece a Domagnano, dove Bizzotto schiera una Virtus a trazione offensiva con Raschi (prelevato dalla Stella in queste settimane), Apezteguia, Angeli e Sorrentino contemporaneamente in campo. Che non hanno però portato in dote gol o vittoria: la concomitante sconfitta della Libertas non mette a rischio la quarta posizione attualmente occupata dai neroverdi, che vedono però allontanarsi il duo Tre Fiori-La Fiorita. Alle spalle della Virtus si affaccia la Folgore, che aggancia la quinta posizione in attesa di conoscere l’esito della sfida tra Pennarossa e Cailungo di domani. Fronte Faetano, un punto che conferma gli uomini di Girolomoni al centro della graduatoria: debutto con porta inviolata per Pietro Marino, portiere calabrese classe ’86 alla prima in gialloblù.

Si diceva della Folgore: i campioni in carica si impongono nettamente nel derby del Castello di Serravalle, travolgendo una Juvenes-Dogana con tante assenze. Non da meno quelle di Lepri, costretto a rinunciare alla coppia Fedeli-Dormi. Se l’ex Murata ha trovato spazio nell’ultima mezz’ora, arrotondando il risultato fino al 4-0 finale, Dormi non risultava nemmeno tra i convocati. E allora spazio a Matteo Giardi, che si prende la scena nonostante il partner d’attacco fosse Emilio Docente. Due reti per l’attaccante sammarinese, inframezzate proprio dal primo acuto in giallorossonero per il bomber di origini siciliane con un lungo passato tra i Pro (8 gol in Serie B col Rimini dal 2007 al 2009) ed uno più fugace a San Marino, con la maglia de La Fiorita.

I tabellini

Virtus - Faetano 0-0

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Golinucci, Giacomoni, Raiola, Ciacci, Alvarez (dal 71’ Baiardi), Raschi, Apezteguia (dal 71’ Castiglioni), Angeli, Sorrentino

A disposizione: Guerra, Muggeo

Allenatore: Luigi Bizzotto

FAETANO

Marino, Federico, Romagna, Tomassoni, Palazzi, Igbin (dal 65’ Russo), Fall, Giardi, Pini, Tamburini (dall’84’ Della Valle), Kalemi (dal 46’ Magno)

A disposizione: Rossi, Soumah, Barretta, Dominella

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Domenico de Girolamo

Assistenti: Ernesto Cristiano e Giovanni de Girolamo

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Federico, Igbin, Alvarez, Kalemi, Marino, Ciacci

Libertas - Tre Fiori 1-3

LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Pesaresi, Barretta (dal 70’ Gasperoni), Ruiz, Nigretti, Patregnani (dall’80’ Dolente), Morelli (dal 55’ Flores), Olcese, Aruci, Ndao (dal 55’ Giovagnoli)

A disposizione: Gentilini, Fraternali, Giorgini

Allenatore: Gabriele Cardini

TRE FIORI

A. Simoncini, D’Addario, D. Simoncini, De Lucia, Cuzzilla, Censoni (dall’85’ Bertozzi), Adami Martins, De Falco, Pracucci, Dolcini (dal 70’ Ciccione), Lentini (dal 74’ Astolfi)

A disposizione: Castagnoli, Ronci, Giampetruzzi

Allenatore: Floriano Sperindio

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Francesco Mineo e Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Marcantonio Romanazzi

Marcatori: 21’ aut. Nigretti, 40’ Lentini, 54’ Pracucci, 85’ Aruci

Juvenes-Dogana - Folgore 0-4

JUVENES-DOGANA

Guidi, Acquarelli, Raschi, Muccini, Ancora (dal 58’ Pasquinelli), Tumidei (dal 67’ Michelotti), Zucchi (dal 67’ Muccioli), Boldrini, Giangrandi, Merli, D’angeli

Allenatore: Manuel Amati

FOLGORE

Gueye, Bonini, Piscaglia, Sottile, Francioni (dal 57’ Aluigi), Spighi (dal 57’ Fedeli), Nucci, Pasini (dall’83’ Sabbadini), Hirsch (dal 68’ Garcia), Docente, Giardi

A disposizione: Migani, Cerquetti, Astolfi

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Andrea Guidi ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Marcatori: 14’, 77’ Giardi, 57’ Docente, 86’ Guidi (autogol)

Ammoniti: Francioni, D’angeli, Giangrandi

La Fiorita - Cosmos 2-0

LA FIORITA

Venturini, Miori (dal 56’ Pancotti), Brighi, Di Maio, Grandoni, Gasperoni, Errico (dal 56’ Lunadei), Loiodice (dal 67’ Bonifazi), Zafferani (dal 72’ Santi), Amati, Guidi (dal 56’ E. Gregori)

A disposizione: Rinaldi, Hoxha

Allenatore: Oscar Lasagni

COSMOS

A. Gregori, Nanni (dal 72’ Stella), Sartini, Zaghini, Donati, Valentini, Braghiroli, Venerucci (dal 62’ Comanducci), Ura, Neri, Solazzo

A disposizione: Celli, Zafferani, Cervellini, Pari

Allenatore: Massimo Gori

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Laura Cordani ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Salvatore Tuttifrutti

Marcatori: 8’ Amati, 48’ Di Maio

Ammoniti: Di Maio, Zaghini