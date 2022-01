Autotreno nel fosso perde il carico, cilindri di metallo sparsi in strada

Cronaca

Riccione

| 18:41 - 29 Gennaio 2022

L'autotreno nel fosso.



Nel primo pomeriggio di oggi (sabato 29 gennaio) momenti di concitazione al km 140 della corsia Sud dell'A-14, tra i caselli di Riccione e Cattolica, a seguito di un incidente, senza feriti, che ha coinvolto un tir. Il mezzo pesante, poco dopo il cavalcavia del Misano World Circuit, è finito nel fossato laterale, per cause in corso di accertamento. Ha perso così il carico, cilindri di metallo che sono finiti sulla carreggiata, ostruendo tutte le corsie. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale dell'autostrada per segnalare la situazione ai mezzi in transito. Dopo il recupero del materiale, è stato ripristinato il traffico.

Foto Ballante