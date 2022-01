Enea Pilotto di Sant'Agata Feltria al Festival, in gara a "Casa Sanremo"

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 08:39 - 30 Gennaio 2022

Il cantautore Enea Pilotto.



di Angelica Poggioli



Tra le colline della Valmarecchia c’è un luogo magico. Curve, sali-scendi, panorami mozzafiato e, improvvisamente, la Rocca che oscura il resto e diventa unica protagonista. Sant’Agata Feltria, terra di fiere e culla di musicisti. Qui, in una sera d’estate, c’è un ragazzo sulla collina del Poggiòlo: immerso nei suoi pensieri, la bocca socchiusa in una canzone sospesa, si aggrappa ai ricordi e alla sua chitarra. Quella chitarra che lo ha accompagnato in questi folli anni di pandemia, quella chitarra che, ogni volta, lo riporta lì.



Se quella collina potesse parlare racconterebbe di serate tra amici, di risate e fiumi di birra, di spensieratezza e segreti svelati, di pacche sulle spalle e canzoni. Racconterebbe di amori appena sbocciati, di labbra sfiorate, mani che si cercano, corpi abbracciati e sguardi rivolti verso il maestoso cielo stellato che tutto sovrasta. Quando la malinconia ci assale, i ricordi di un amore finito ci chiudono lo stomaco, quando la nostalgia di quelle serate con gli amici di sempre ci opprime, è al quel cielo che ci rivolgiamo.



In questi luoghi è cresciuto Enea Pilotto. Ventinove anni, orgogliosamente parte di Sant’Agata Feltria. Su quella collina ha preso forma il suo amore per la musica e immaginiamo che proprio lì sia nata “San Lorenzo”, in una notte d’estate tempestata i stelle, ricolma di desideri.



Uno di quei desideri sta prendendo forma. Il 3 febbraio Enea e la sua chitarra calcheranno un palco importante: durante i giorni del Festival più famoso d’Italia, Enea sarà ospite di “Casa Sanremo”, format legato all’omonimo Festival in cui la musica di nuove proposte sarà protagonista.



Il cantante approda in quanto finalista del “Concorso Pigro”. Insieme agli altri 7 finalisti del famoso concorso teramano, a Casa Sanremo avrà la possibilità di far conoscere la sua musica (evento visibile sull’app).



Nello stesso momento, giovedì 3 febbraio, sarà in uscita su tutte le piattaforme digitali “San Lorenzo”, il primo singolo di un disco di 8 canzoni che verrà pubblicato in questo 2022 da "3 Sound Record", etichetta di Savignano sul Rubicone.



San Lorenzo: non è un caso che sia questo il primo brano che Enea ci regala. Le sue origini, il suo paese, sono parte integrante della sua musica tanto da decidere di essere accompagnato in questo viaggio da artisti del territorio.



Tommy Graziani, Danilo Fiorucci, Alessio Graziani, Cecilia Biondini e Nicola Brandi sono solo alcuni dei musicisti già noti al panorama musicale che hanno preso parte al progetto del disco realizzato al Filter Studio di Sarsina, mixato e masterizzato da NMG Recording Studio di Palestrina (RM). Importante la collaborazione con Marco Marchini, altro santagatese, nella realizzazione dei pezzi che comporranno il disco che tutti aspettiamo con trepidazione. Altro appuntamento da ricordare: a pochi giorni dall’uscita del primo singolo sarà la volta del videoclip, interamente girato in Valmarecchia, curato da House of Glam.



Quest’ultimo anno trascorso in studio per l’incisione del disco tra prove infinite, cura dei dettagli, ore e ore di musica ad affinare la tecnica, hanno sancito una forte crescita di Enea, personale e professionale.



Sarà un trampolino di lancio per lui, sarà l’occasione per far conoscere ad un vasto pubblico la sua musica, un cantautorato-pop arricchito da sonorità country.



Il 3 febbraio non perdiamo l’occasione di applaudire Enea. Lasciamoci trasportare dalla sua voce, rimaniamo lì sulla schiena di quella collina, dove la noia riposa e la notte sbadiglia diventando mattina.



