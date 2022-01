Marco Lilla, lo studente riminese vince le olimpiadi nazionali di statistica

Attualità

Rimini

| 13:07 - 29 Gennaio 2022

Marco Lilla.



Marco Lilla, studente riminese del liceo Serpieri, si è aggiudicato il primo posto alle olimpiadi nazionali di statistica, competizione dedicata agli allievi delle scuole superiori italiane, nella sua categoria (studenti delle classi seconde). L'assessore Anna Montini applaude pubblicamente Marco per il successo e i suoi compagni di istituto: i risultati dei ragazzi partecipanti hanno portato il Serpieri tra i trenta istituti nazionali selezionati per la fase a squadre. Un pensiero, rivolto dall'assessore Montini, anche alla professoressa Arianna Morri, "e alla passione che ha saputo trasmettere ai ragazzi". In particolare, evidenzia, la docente ha avuto il merito "di credere fortemente nel valore della statistica, uno strumento indispensabile per fotografare la realtà, valutare la complessità dei fenomeni della società contemporanea, misurare lo sviluppo economico e sociale e soprattutto fare previsioni su basi oggettive e comprovate".