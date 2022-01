Cattolica, all'unanimità cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Attualità

Cattolica

| 12:45 - 29 Gennaio 2022

Col voto unanime del Consiglio Comunale, svoltosi ieri sera (venerdì 28 gennaio), è stata concessa la cittadinanza onoraria di Cattolica alla Senatrice a vita Liliana Segre, informata dell'iniziativa tramite una lettera, con i ringraziamenti del'amministrazione comunale.



La proposta avanzata dalla maggioranza si inseriva all'interno delle iniziative volute per instaurare momenti di riflessione e dibattito attorno alla "Giornata della Memoria" del 27 gennaio. Nata a Milano nel 1930, all'età di 8 anni, in seguito all'entrata in vigore delle leggi per la difesa della razza, la Segre viene espulsa dalla scuola pubblica. A 13 anni finì ad Auschwitz, sopravvissuta all'Olocausto è testimone dell'orrore delle discriminazioni razziali e continua con impegno a diffondere la memoria "come condanna verso ogni manifestazione, passata ed odierna, di intolleranza, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza".



La votazione dei consiglieri è stata preceduta dalla visione di una intervista alla Senatrice molto toccante e commovente. "Da quando Liliana Segre ha cominciato a testimoniare – ha sottolineato il sindaco Franca Foronchi – ho avuto modo di incontrarla e conoscerla personalmente durante le sue visite alle scuole e nelle pubbliche amministrazioni. Ha portato il suo messaggio in presenza per un trentennio, adesso ha 91 anni, e purtroppo dall'anno scorso ha deciso di smettere perché questi incontri la provavano e stancavano troppo".